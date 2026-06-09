Заклеил глазок и тарабанил в дверь: неадекват ломился в квартиру незнакомки

Александра (имя изменено) рассказала, что около часа ночи неадекват ломился в квартиру ее подруги. Он заклеил ей дверной глазок и дергал за дверную ручку. Александра приехала на помощь подруге, однако мужчины в подъезде уже не было.

По словам девушки, неадекват ходил на цыпочках в подъезде, чтобы подруга не слышала, и какое-то время стоял под дверью.

«Девочки, он может быть очень опасен <…> Нам сейчас нужно понять кто это, как его зовут, в каком городе он живет. Это все произошло в городе Воронеж, но не факт, что он воронежский», — добавила Александра.

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