Заходил в ванную и трогал: Тушинский суд дал 13 лет отчиму за растление падчериц
Тушинский суд Москвы приговорил 45-летнего мужчину к 13 годам колонии строгого режима за растление двух 14-летних падчериц, сообщает «Сайт MK.Ru».
Следствие установило, что житель дома на улице Фомичевой, давно пристрастившийся к алкоголю и наркотикам, систематически совершал противоправные действия в отношении дочерей супруги. На момент начала издевательств обеим девочкам было по 14 лет.
Мужчина женился на многодетной матери в 2019 году. В 2020 году в семье родился общий сын. По данным следствия, с 2023 года отчим стал проявлять нездоровый интерес к старшей падчерице: заходил к ней в ванную, трогал ее, по ночам залезал под одеяло.
В 2025 году аналогичные действия он начал совершать в отношении второй девочки. О происходящем младшая рассказала матери. Школьницу поместили в семейный центр, а в отношении матери составили протокол о ненадлежащем воспитании несовершеннолетних.
Вскоре мужчину задержали. Столичные следователи возбудили уголовное дело. Тушинский суд признал обвиняемого виновным и назначил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
