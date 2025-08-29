Заглядывался на девушку: ревнивец открыл стрельбу по посетителю ТЦ в Махачкале
Перестрелка на почве ревности произошла в торговом центре в столицы Республики Дагестан. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в пятницу вечером в ТЦ «Этажи» на проспекте Имама Шамиля. По предварительной информации, одну из мужчин не понравилось, что другой посетитель ТЦ заглядывался на его девушку. Словесная перепалка молодых людей переросла в конфликт со стрельбой.
Один из участников конфликта достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента, после чего сбежал с места преступления.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов опросили пострадавшего. В настоящее время ведется поиск стрелка.