Заглядывался на девушку: ревнивец открыл стрельбу по посетителю ТЦ в Махачкале

Перестрелка на почве ревности произошла в торговом центре в Махачкале

Перестрелка на почве ревности произошла в торговом центре в столицы Республики Дагестан. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в пятницу вечером в ТЦ «Этажи» на проспекте Имама Шамиля. По предварительной информации, одну из мужчин не понравилось, что другой посетитель ТЦ заглядывался на его девушку. Словесная перепалка молодых людей переросла в конфликт со стрельбой.

Один из участников конфликта достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента, после чего сбежал с места преступления.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов опросили пострадавшего. В настоящее время ведется поиск стрелка.