Загадочная женщина в белом похитила снегоуборочную технику в Москве

сегодня в 12:36

В Москве ранее судимая женщина похитила снегоуборочную машину и пыталась скрыться. Однако ее быстро нашли сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Сотрудник обслуживающей компании проводил уборку на Тимирязевской улице. Он заглушил снегоуборочную машину, забрал ключ зажигания и зашел в подсобку.

Когда мужчина вышел из помещения, то обнаружил пропажу техники и отправился в полицию. Материальный ущерб компании был нанесен в размере 139 тыс. рублей.

В полиции проверили камеры наблюдения, на которых заметили загадочную женщину в белом. Она тащила снегоуборочную машину через перекресток. Ей оказалась 39-летняя ранее судимая москвичка.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. В отношении женщины избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

