сегодня в 18:05

Задымление электрички произошло на Ярославском вокзале в Москве

На Ярославском вокзале в Москве начала дымиться электричка. Люди смогли вовремя из нее выйти, сообщает « МК: срочные новости ».

Пожар не начался. В третьем вагоне электрички оплавился тэн, произошло задымление.

На этом инцидент закончился. Но поезд продолжить путь не сможет. Информации о пострадавших не поступало.

