Задушил, сжег, бросил в реку: обвиняемый в убийстве девочки признал вину

Обвиняемый в убийстве 13-летней девочки 19 лет назад признал вину в суде

Пригородный районный суд рассматривает дело 19-летней давности об убийстве девочки Любы. Обвиняемый признал свою вину в зале суда, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В мае 2007 года Сергей Б. поругался с 13-летней девочкой. В селе Николо-Павловское в автомобиле он задушил ребенка, сжег ее труп, а останки выбросил в реку.

Прокурор просил назначить мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Всего Сергей Б. может провести за решеткой 23 года с учетом наказания, которое он сейчас отбывает за преступление в отношении другого ребенка.

В зале суда обвиняемый признал свою вину, суд удалился для постановления приговора. Окончательный вердикт по делу судья вынесет 27 января.

