Задержаны трое подозреваемых в поджоге электровоза на станции Перово в Москве

Сотрудники МВД и ФСБ задержали троих подозреваемых по делу о поджоге электровоза РЖД на станции Перово в столице, сообщает Baza .

Фигуранты — 21-летняя Анна С., 24-летний Артем К. и 20-летний Егор А. Они дали показания. Уточняется, что один из задержанных недавно приехал из Казахстана.

По словам подозреваемых, неизвестный связался с ними через Telegram. Он пообещал выплатить молодым людям за поджог 1,5-2 тыс. долларов.

По данным источника Baza, до места преступления их довезла мать одного из подозреваемых. Выясняется, знала ли она о планируемом поджоге.

Электровоз РЖД подожгли на станции Перово в Москве в ночь на 15 августа. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».