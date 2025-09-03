Задержанным в Азербайджане российским IT-специалистам почти не дают воду

Российским IT-специалистам, задержанным в Азербайджане, дают воду два раза в день. Поскольку чайники и кипятильники запрещены, им приходится пить Pepsi, чтобы просто не умереть от жажды, сообщает Mash .

Родственникам разрешается приносить по 2–3 бутыли воды по 19 л в неделю. Ее приходится растягивать на двоих заключенных. Айтишники не критикуют тюремную еду и даже со смехом хвалят гороховый суп. Также им можно передавать овощи, фрукты, орехи и Pepsi.

Что касается отношения надзирателей, они лояльны, разрешают продлевать свидания с родственниками. К одному из заключенных — Антону Драчеву — даже приходит невеста. Сам парень пытается убить время тренировками, на которые тратит по 4–5 часов в день.

В тюрьме есть телевизор, по которому показывают единственный местный канал. Чтобы понимать надзирателей и телевизионные передачи, айтишники начали изучать тюркские языки. Следственные действия с ними не проводятся. Судьба IT-специалистов зависит от переговоров «на высшем уровне».

27 июня в российском Екатеринбурге правоохранители задержали почти 50 человек, которые связаны с азербайджанской диаспорой. Силовики пошли на такой шаг в рамках расследования убийств, которые были совершены в 2001 и 2011 годах.

Затем Азербайджан начал предпринимать недружественные шаги. Были задержаны российские журналисты, туристы, отменены культурные мероприятия с российской стороны. 1 июля азербайджанские силовики и вовсе задержали россиян, после чего заявили о том, что их подозревают в «членстве в ОПГ».