Задержана девушка, сопровождавшая пропавшего подростка из Красноярска

Ранее в Красноярске пропал 14-летний мальчик. Подросток ушел с неизвестным и не вернулся домой. Придя домой поздно вечером, отец не застал ребенка и увидел вскрытый сейф, откуда пропали 3 млн рублей. Затем ему пришли сообщения с требованием выкупа на сумму 30 млн рублей. Его нашли на съемной квартире.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении девушки. Ее подозревают в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По информации следователей, 21 января злоумышленница, действуя вместе с мошенниками, прилетела в Красноярск. 22 января девушка пришла к дому подростка, где они вместе взломали сейфы и похитили 3 млн рублей. Вечером она передала деньги аферистам, оставив часть себе. После этого девушка и подросток отправились в арендованную неизвестными квартиру и ждали указаний от мошенников. 24 января следователями и полицейскими было установлено местонахождение молодых людей в Красноярске.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. По делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

