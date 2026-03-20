Задержана девушка, подстрекавшая друга к убийству подростка в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали несовершеннолетнюю девушку, которую подозревают в организации и содействии в убийстве 17-летнего юноши в Северной столице, об этом сообщили в региональном СУ СК РФ .

Задержанную девушку подозревают в совершении действий, подпадающих под части 4 и 5 статьи 33 и часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Подстрекательство и пособничество к убийству».

Ранее в рамках этого же уголовного дела был задержан 16-летний юноша, ему инкриминировано совершение преступления, описанного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Предварительно установлено, что 19 марта 2026 года вблизи платформы Кондакопшино, расположенной в Пушкинском районе, было найдено тело 17-летнего молодого человека с признаками убийства.

Позднее выяснилось, что 16 марта задержанные девушка и юноша, действуя по заранее разработанной схеме, под ложным предлогом выманили на встречу бывшего приятеля девушки. Потерпевший приехал на указанную железнодорожную станцию, где его ожидал молодой человек. Между ними возникла ссора, в процессе которой обвиняемый нанес подростку множественные ножевые ранения. После совершенного злодеяния преступник предпринял попытку спрятать тело погибшего.

По запросу следователей суд избрал для задержанного подростка меру пресечения в виде содержания под стражей. Что касается девушки, вопрос о выборе для нее аналогичной меры в настоящее время находится на рассмотрении.

В рамках расследования уже назначены требуемые судебно-медицинские экспертизы, а также ведется совокупность оперативных и следственных мероприятий, цель которых — полное выяснение всех деталей данного преступления.

Ранее сообщалось, что поводом для убийства 17-летнего подростка могла стать ревность. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

