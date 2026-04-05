Задержан пассажир, вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области

Правоохранители допрашивают мужчину, который вытолкнул проводницу из вагона поезда в Костромской области, сообщает «Подъем» .

В пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» отметили, что злоумышленник был оперативно задержан и доставлен в полицию. Сейчас следствие выясняет причины происшествия.

Пострадавшую проводницу госпитализировали. Она находится в медучреждении. Медики оказывают женщине всю необходимую помощь.

ЧП произошло во время стоянки на станции Поназырево в одноименном ПГТ в Костромской области. Предварительно, мужчина повздорил с проводницей из-за того, что та не выпустила его из вагона на перекур.

Пассажир в ответ вытолкнул сотрудницу из поезда. Женщина сломала позвоночник.

