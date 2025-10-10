Задержан киллер, убивший директора лицея Люберец за 300 долларов в 2002 году

В подмосковных Люберцах правоохранители провели задержание киллера и его подельника. Их обвиняют в убийстве директора лицея № 10 им. Ю. А. Гагарина Вадима М., которое было совершено 10 октября 2002 года, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Погибший был заслуженным учителем РФ, членом-корреспондентом академии экономических наук. Киллер расстрелял Вадима М. на пороге лицея. Увидев случившееся, в стычку со стрелком вступил охранник учебного учреждения. В него убийца выстрелил из пистолета.

Также киллер ранил и другого свидетеля преступления. После он сел в машину, которой управлял подельник, и они оба скрылись.

Через 23 года российским правоохранителям удалось получить данные и доказательства того, что мужчины причастны к преступлениям. Один из них жил в Люберцах, а второй — в Донецкой Народной Республике.

Силовики выяснили, что убийство Вадима М. заказал один из криминальных авторитетов за 300 долларов. Через 5 месяцев после инцидента заказчик погиб в ДТП. Его соучастники длительное время были безнаказанными.

По данным «МК: срочные новости», Вадим М. был бизнесменом, депутатом районного совета. Также владел акциями некоторых предприятий.

Вполне вероятно, что убийство произошло из-за акций. Заказчиком выступил местный авторитет, который занимался «крышеванием» палаток в районном центре.

Вадим М., чтобы у него не отобрали активы Ухтомского завода сельскохозяйственного машиностроения, был вынужден продать акции своему другу, проживавшему в Швеции. Из-за них мужчину и могли убить.

Предполагаемый киллер — 61-летний Михаил К. Он постоянно жил в ДНР. Водитель, который помогал ему уехать с места преступления, — 57-летний Андрей Г. из Люберец. Свидетели опознали мужчин.

