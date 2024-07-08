Задержан глава болгарского отделения «Русофилы» Златомир Девленский

Депутат парламента от Болгарской социалистической партии Иван Петков сообщил, что сотрудники государственного агентства национальной безопасности задержали главу местного отделения движения «Русофилы» Златомира Девленского, пишет ТАСС со ссылкой на газету «24 часа».

Девленского задержали дома в Пловдиве рано утром.

«Сломали дверь и забрали его. Затем они поехали в штаб-квартиру БСП, где у Девленского есть кабинет, и копались в бумагах», — рассказал Петков.

Причина задержания председателя болгарского отделения «Русофилов» не сообщается. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.