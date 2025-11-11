сегодня в 22:47

Задержан еще один фигурант по делу о хищении денег при строительстве трассы М12

В Казани задержали фигуранта дела о хищении денег при строительстве трассы М12. Главу «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина подозревают в присвоении 2,5 млрд рублей, сообщает Baza .

Подозревамого задержали накануне вечером у трапа самолета. Он планировали улететь из Казани.

По версии следствия, Миннуллин, будучи субподрядчиком, помогал главе СК «Автодор» Рамилю Шайдуллину выводить деньги из госбюджета и обналичивать их. Он оформлял контракты с субсубподрядчиками, при этом работу не оплачивал. Отмечается, что деньги переводились на счет разных подконтрольных фирм.

Компании, которые не получили деньги за строительство М12, подали иски к «Волгодарстрою» на сумму более 6 млрд рублей.

Ранее генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова приговорили к 8 годам тюрьмы за мошенничество при поставках бронежилетов Минобороны. Также он выплатит штраф в размере 800 тыс. рублей.

