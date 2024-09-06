За три года в РФ совершили 1,5 млн IT-преступлений и украли 350 млрд рублей

МВД: киберпреступники украли у россиян и вывели за границу 350 млрд рублей

Кибермошенники за три года украли у жителей РФ со счетов, как минимум, 350 млрд рублей. Впоследствии эти деньги вывели за границу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя начальника следственного департамента МВД России Данила Филиппова, сделанное на сессии ВЭФ.

Реальное количество украденных кибермошенниками денег может быть выше. На официальном уровне же зарегистрировано именно 350 млрд рублей.

«Это государственная статистика», — сказал Филиппов.

По информации МВД, с 2022 по 2024 годы преступники совершили около 1,5 млн серьезных правонарушений в области IT.

Ранее сообщалось, что мошенники начали реже звонить россиянам после возобновления ударов ВС РФ по энергоструктуре Украины. За последние две недели количество таких случаев снизилось практически в три раза — с 20 до 6 млн контактов в день.