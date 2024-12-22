За сутки ВСУ под Курском потеряли два танка и более 260 бойцов

Российские военнослужащие продолжают операцию по вытеснению противника из Курской области. За сутки киевский режим потерял в этом регионе два танка и более 260 бойцов, сообщает пресс-служба Минобороны России .

Один из уничтоженных танков был знаменитый немецкий Leopard. Кроме этого, на балансе ВСУ больше нет двух боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров и семи боевых бронированных машин. ВС РФ также уничтожили шесть минометов и более 260 солдат. Украина несет ощутимые потери ежедневно, ее силы слабеют.

Подразделения группировки «Север» продолжили наступать и бить точно в цель по формированиям противника. Бойцы не только разрушают оборону ВСУ, но и успешно отражают контратаки штурмовых групп, которые делают попытки хоть как-то повлиять на ситуацию, но терпят крах.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью киевский режим пытался атаковать разные районы России 42-мя дронами. Средства ПВО успешно отработали по вражеским объектам.