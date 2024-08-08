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ВСУ за сутки лишились цехов по сборке беспилотников и живой силы в 164 районах

За последние сутки российские военнослужащие ликвидировали живую силу, а также цеха сборки беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские бойцы уничтожили пункты скопления живой силы и военной техники в 164 районах, где выполняются военные задачи. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29, принадлежащий ВСУ, а также ликвидировали 12 ракет HIMARS американского производства.

В течение суток военнослужащие РФ сбили 80 беспилотников, представлявших опасность для страны, а также уничтожили цеха по их сборке.

Ранее в Сети появилось видео эвакуации людей из города Суджи Курской области, где в настоящее время ВС РФ защищают территорию от киевского режима.