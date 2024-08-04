За сутки в Белгородской области от обстрелов ВСУ пострадали 8 человек

За сутки от атак ВСУ под Белгородом пострадали 8 человек, трое госпитализированы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале , что за последние сутки по региону прошли массовые атаки со стороны ВСУ, в результате чего 8 человек получили травмы различной степени тяжести, а 56 домовладений — различные разрушения.

«За прошедший день ранены 7 мирных жителей, из них 5 пострадавшим оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение будут получать амбулаторно. Двое госпитализированы в больницы г. Белгорода», — написал Гладков.

Медики осмотрели пациентов, после чего оценили их состояние как средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, за их состоянием внимательно следят специалисты.

В Борисовском районе по селам Березовка и Грузское были выпущены три БПЛА. Из-за атаки дрона-камикадзе в селе Березовка пострадала женщина, ее госпитализировали с контузией в горбольницу №2 г. Белгорода.

Кроме того, из-за атак ВСУ в регионе повреждения получили 56 частных домовладений. У объектов различная степень разрушений. По трем объектам решается вопрос, возможно ли их будет восстановить.

Также в регионе из-за атак со стороны ВСУ поврежден коммерческий объект и линия газо- и электроснабжения. На месте работают специалисты.

Ранее Гладков сообщал, что в Шебекине после атаки киевского режима травмы получили два человека. Пострадали два мужчины, один в частном доме, а другой — в многоквартирном.