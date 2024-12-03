За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 300 военнослужащих

ВС РФ продолжают разгром украинской армии в Курской области. За сутки киевский режим потерял более 300 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Александрия, Лебедевка, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Нижний Клин, Никольский, Николаево-Дарьино, Плехово, Новоивановка, Южный, Свердликово.

Авиация и артиллерия поразили живую силу противника в Сумской области в районах Гуево, Агроном, Новая Сорочина, Махновка, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, Беловоды, Басовка, Веселовка, Водолаги, Журавка и Ободы.

Также уничтожены четыре БМП, в том числе Bradley американского производства, два танка, 17 бронированных машин, 14 автомобилей, шесть минометов и три артиллерийских орудия.

За все время боев на курском направлении ВСУ потеряли более 37 655 бойцов, 228 танков, 165 БМП, 123 бронетранспортера, 1223 боевые бронированные машины, 1079 автомобилей, 308 орудий артиллерии, 40 установок РСЗО, 13 ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 70 станций РЭБ, 27 единиц инженерной и другой техники.

Ранее появилась информация, что украинские войска вытеснены за границу в Глушковском районе Курской области. Утверждается, что до 2 декабря в этом секторе была «серая зона» — территория, которая не контролируется ни одной из воюющих сторон.