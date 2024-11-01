За неделю ВС РФ нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием по целям ВСУ

Российские военные успешно проводят специальную военную операцию на Украине, в период с 26 октября по 1 ноября бойцы ВС РФ нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными дронами по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны РФ .

За неделю российские военные поразили объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВСУ, а также ударили по инфраструктуре военных аэродромов и железнодорожных путей, которые киевский режим использовал для переброски западного вооружения и техники.

В течение недели военные России поразили центр управления беспилотными системами Генерального штаба вооруженных сил Украины. Также бойцы ВС РФ ликвидировали цех по производству дронов, а также склад, где эти беспилотники хранились.

Высокоточными ударами поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранные наемники. Специальная военная операция продолжается.