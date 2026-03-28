WSJ: при ударе Ирана по базе в Саудовской Аравии пострадали военные США
Военнослужащие армии США пострадали при ракетном ударе Ирана по авиабазе «Принц Султан», расположенной в восточной части Саудовской Аравии, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.
Отмечается, что речь идет о десяти раненых американских военных.
«Двое военнослужащих считаются тяжелоранеными», — говорится в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива.
Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда Штаты и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы и Израиль, а также перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов.
