WSJ: при ударе Ирана по базе в Саудовской Аравии пострадали военные США

Военнослужащие армии США пострадали при ракетном ударе Ирана по авиабазе «Принц Султан», расположенной в восточной части Саудовской Аравии, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что речь идет о десяти раненых американских военных.

«Двое военнослужащих считаются тяжелоранеными», — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда Штаты и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы и Израиль, а также перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов.

