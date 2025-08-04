WJBF: в результате стрельбы в штате Джорджия погиб один подросток
В результате стрельбы в американском штате Джорджия погиб один подросток, еще трое пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WJBF.
Отмечается, что стрельба произошла на парковке.
«Четверо подростков были ранены и множество подозреваемых сбежали… Несколько подозреваемых, также подростков, взяты под стражу», — говорится в сообщении.
Погибшему было 14 лет. Состояние одного пострадавшего оценивается как критическое.
Ранее в одном из сел Усть-Тарского района Новосибирской области пьяные двое мужчин и женщина устроили стрельбу на стоянке машин. Была ранена 14-летняя девочка и убит 19-летний парень, предполагаемых виновников задержали.