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WJBF: в результате стрельбы в штате Джорджия погиб один подросток

В результате стрельбы в американском штате Джорджия погиб один подросток, еще трое пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WJBF.

Отмечается, что стрельба произошла на парковке.

«Четверо подростков были ранены и множество подозреваемых сбежали… Несколько подозреваемых, также подростков, взяты под стражу», — говорится в сообщении.

Погибшему было 14 лет. Состояние одного пострадавшего оценивается как критическое.

Ранее в одном из сел Усть-Тарского района Новосибирской области пьяные двое мужчин и женщина устроили стрельбу на стоянке машин. Была ранена 14-летняя девочка и убит 19-летний парень, предполагаемых виновников задержали.