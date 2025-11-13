Взвился огненный столб: бармен-стажер поджег спирт и чуть не спалил паб

сегодня в 15:31

Бармен-стажер поджег спирт в бутылке и устроил пожар в пабе

В грузинском пабе бармен-стажер решил проверить качество спирта и поджег пятилитровую пластиковую бутылку с жидкостью, сообщает Mash .

Огонь сразу вырвался наружу, загорелась рубашка у одного из сотрудников. Также воспламенился стул. Получился огненный столб, который сначала пытались тушить одеждой и ковриками.

Ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя. Обошлось без жертв.

Ранее возгорание произошло в областной инфекционной клинической больнице в Саратове, пострадали несколько человек. Огонь распространился на три лечебных бокса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.