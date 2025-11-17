Взрывы на газоне и подъезды в фекалиях: в Москве ищут маньяка-неадеквата

В Головинском районе столицы происходят странные события: некто устраивает взрывы на газоне и пачкает подъезды фекалиями. Пострадавшие жильцы уверены, что все эти безобразия устраивает один и тот же человек, сообщает «Осторожно, Москва» .

Неизвестный терроризирует жителей Флотской улицы уже несколько месяцев. По утрам здесь звучат громкие взрывы. А когда люди выходят из дома, то видят измазанные фекалиями подъезды.

Кто виноват в таком безобразии, до сих пор неизвестно. Однако местные жители выдвигают несколько теорий.

По словам одной половины жильцов, за взрывами на газонах и измазанными фекалиями подъездами стоит неадекватный сталкер, который преследует девушку. Ранее в одном из пострадавших подъездов был найден распечатанный снимок красотки.

Другие же уверяют, что все события не связаны друг с другом, а фото и вовсе сгенерировано ИИ. Однако все сходятся в едином мнении, что безобразие им уже надоело — они хотят поймать нарушителя.

По словам жильцов, чтобы отмыть подъезды, каждый раз приходится писать заявления в УК и ждать, когда на место приедет бригада коммунальных служб.

