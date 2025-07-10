Взрывчатку нашли в мусорном баке в поселении Московский в ТиНАО Происшествия 10 июля 2025 11:43 Фото - © Telegram-канал «МК: срочные новости»

На Георгиевской улице в поселении Московский в ТиНАО в мусорном баке обнаружили странный предмет, который похож на самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает «МК: срочные новости».

Территорию оцепили. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, МВД и скорой помощи. Рядом находится детская площадка и учреждение образования. Ранее работники ФСБ предотвратили подрыв моста в Саратовской области. Они пытались провести задержание диверсанта, но он открыл ответную стрельбу, и был ликвидирован.