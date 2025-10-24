Взрыв в жилом доме Элисты мог быть вызван детонацией гранаты

сегодня в 22:10

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке Элисты

В Элисте произошел взрыв в квартире девятиэтажного жилого дома, в результате которого пострадали два человека, сообщает Telegram -канал Shot.

По предварительной информации, причиной инцидента могла стать детонация осколочной гранаты.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые эвакуировали 60 жильцов из пострадавшего подъезда в 7-м микрорайоне города.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

