Взрыв в жилом доме Элисты мог быть вызван детонацией гранаты
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке Элисты
В Элисте произошел взрыв в квартире девятиэтажного жилого дома, в результате которого пострадали два человека, сообщает Telegram -канал Shot.
По предварительной информации, причиной инцидента могла стать детонация осколочной гранаты.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые эвакуировали 60 жильцов из пострадавшего подъезда в 7-м микрорайоне города.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
