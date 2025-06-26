Взрыв произошел в полицейском колледже в Ингушетии
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Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало в полицейском колледже в Ингушетии, сообщает SHOT.
СВУ сдетонировало в районе 3 часов ночи в четверг на территории Северо-Кавказского колледжа полиции в Назрани. Мощность устройства была небольшой. Но из-за взрыва были повреждены тротуар и рекламный баннер.
В данном ЧП никто не пострадал. Специалисты выясняют, как СВУ оказалось на территории колледжа.
Ранее этой ночью около 15 взрывов слышали жители Таганрога и соседних районов за час.