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Взрыв произошел в полицейском колледже в Ингушетии

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало в полицейском колледже в Ингушетии, сообщает SHOT .

СВУ сдетонировало в районе 3 часов ночи в четверг на территории Северо-Кавказского колледжа полиции в Назрани. Мощность устройства была небольшой. Но из-за взрыва были повреждены тротуар и рекламный баннер.

В данном ЧП никто не пострадал. Специалисты выясняют, как СВУ оказалось на территории колледжа.

Ранее этой ночью около 15 взрывов слышали жители Таганрога и соседних районов за час.