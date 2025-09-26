сегодня в 09:12

Взрыв произошел на ж/д путях недалеко от станции Плюсса в Псковской области

На железнодорожных путях в Псковской области в пятницу утром прогремел взрыв, пострадавших нет, сообщает «Интерфакс» .

Как рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, ЧП произошло примерно в 05:00. Взрыв прогремел около станции Плюсса.

По его словам, схода поездов в результате инцидента не произошло. На месте ЧП работают оперативные службы.

Также Ведерников попросил сохранять спокойствие.

Ранее на Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения беспилотника ВСУ. Возгорание было на площади 30 кв. м, его ликвидировали.

