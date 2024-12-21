Взорвавшимся предметом в московском банке оказался фейерверк
ТАСС: в московском банке применили фейерверк
Взорвавшимся предметом в отделении московского банка оказался фейерверк, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Причиной взрыва в отделении банка на бульваре Яна Райниса, 1, стал фейерверк», — сказано в публикации агентства.
Инцидент произошел в пятницу вечером в отделении Сбера. В момент взрыва в отделении находились только сотрудники кредитной организации.
При взрыве никто не пострадал.