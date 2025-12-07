Взял игрушки и воду: в Новокузнецке вернули домой сбежавшего 5-летнего мальчика

В Новокузнецке в девять часов вечера 5-летний мальчик поссорился с мамой и решил сбежать из дома, но его вернули, сообщает «112» .

После ссоры с мамой малыш ушел из дома. Он взял с собой воду, хлеб, а также самое главное — игрушки, но оделся не по погоде.

В итоге ребенок дошел до торгового центра, где его заметили неравнодушные люди, которые вызвали полицейских.

Правоохранители отвезли мальчика домой. Его мама рассказала, что они поссорились. Пропажу сына она заметила через 10 минут после его ухода. Женщина также поблагодарила полицейских, а мальчик пообещал больше так не делать.

