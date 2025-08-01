Вызволяли из захламленной квартиры: две девочки пострадали при пожаре в Москве

Двое детей пострадали при пожаре в захламленной квартире в столичной «сталинке

Пожар произошел в одной из квартир дома-«сталинки», расположенного на Ленинском проспекте в столице, сообщает «МК: срочные новости» .

Вспыхнула квартира, находящаяся на 10 этаже, оттуда спасли двоих детей. Их с трудом удалось вытащить из жилья, потому что оно было сильно захламлено.

В результате пожара девочки 4 и 6 лет серьезно пострадали. Сейчас правоохранители выясняют, где находились взрослые, когда разгорелся огонь.

Ранее стало известно, что при пожаре в административном здании на Верейской улице в Москве погиб человек. ЧП случилось минувшей ночью.