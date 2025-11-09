сегодня в 07:56

Выживший под лавиной на Камчатке находится в состоянии средней тяжести

Геолог, который сумел выжить после схода снежной массы в районе Агинского месторождения в Камчатском крае, находится в состоянии средней тяжести. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным медиков, у пострадавшего общее переохлаждение. Вертолет Национальной службы санитарной авиации вылетел в Мильково, чтобы транспортировать геолога.

Снежная лавина сошла в районе Агинского месторождения вечером 8 ноября. Под снегом оказались два человека.

Один из них погиб. В ходе поисково-спасательной операции его тело удалось извлечь из-под завалов.

