Высоченные гейзеры из лавы: вулкан Килауэа вновь извергается на Гавайях
Опубликовано видео мощного извержения гавайского вулкана Килауэа
1:00
Гавайский вулкан Килауэа начал извержение. Огромные лавовые гейзеры взмывают ввысь на 450 м, соответствующее видео опубликовал SHOT.
Понаблюдать за этим великолепием специально прибывают как путешественники, так и гавайцы. Эксперты предсказывают, что извержение может продолжаться от нескольких суток до нескольких месяцев.
Килауэа — один из наиболее активных вулканов в мире. Его основание уходит на дно Тихого океана, а глубина составляет около 5,5 км.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что лава извергается в два зеркальных фонтана. Ее брызги разлетаются по обе стороны.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.