Высоченные гейзеры из лавы: вулкан Килауэа вновь извергается на Гавайях

Понаблюдать за этим великолепием специально прибывают как путешественники, так и гавайцы. Эксперты предсказывают, что извержение может продолжаться от нескольких суток до нескольких месяцев.

Килауэа — один из наиболее активных вулканов в мире. Его основание уходит на дно Тихого океана, а глубина составляет около 5,5 км.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что лава извергается в два зеркальных фонтана. Ее брызги разлетаются по обе стороны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.