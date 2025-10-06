Вышла пьяной покурить: россиянка рухнула с балкона в Паттайе и угодила в больницу

Пьяная россиянка вывалилась с балкона в Паттайе и серьезно травмировалась

40-летняя россиянка приехала в отпуск в тайскую Паттайю и серьезно травмировалась, упав с балкона своего номера, когда вышла покурить в нетрезвом состоянии. Женщину госпитализировали в местную больницу, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что россиянка не рассчитала количество потребляемого алкоголя в жаркой стране. Она употребляла горячительные напитки, отмечая отпуск, и не заметила, как сильно опьянела.

Около 03:00 по местному времени туристка вышла на балкон своего номера, чтобы покурить, облокотилась на перила и потеряла равновесие, так как находилась в нетрезвом состоянии. В итоге женщина упала на бетонные плиты под окном на спину.

Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь пострадавшей и увезли ее в местную больницу. Известно, что туристка получила серьезные травмы. Другие подробности случившегося уточняются.

