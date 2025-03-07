Вырванные ногти и выбитые зубы: травмпункты ждут женщин после 8 Марта
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Дамы обращаются в травмпункты на 20% чаще после корпоративов в честь Международного женского дня. Обычно вывихи и переломы они получают во время танцев и конкурсов, но и без драк не обходится, сообщает Mash.
По собранной информации департаментов здравоохранения из десятков регионов, чаще всего женщины обращаются в травмпункты с вывихами конечностей, вырванными ногтями, сломанными пальцами и носами, надорванными ушами. Иногда и с выбитыми зубами.
Чаще всего речь о насилии не идет — представительницы прекрасного пола активно участвуют в конкурсах и танцуют. Однако не обходится и без драк. У психологов есть этому рациональное объяснение.
Все дело в накале праздничных эмоций, тем более женщины всегда острее реагируют на различные ситуации. Стресс вызывает эмоциональный перегруз — цветы, подарки, гости, вечеринки, ко всему прибавляется употребление алкоголя. Тогда между людьми возникают конфликты. Например, мужчина может подарить «не такой» подарок, а женщина — вызвать ревность букетом от коллеги.
Психолог Эльвира Жданова посоветовала не ждать ничего хорошего от Международного женского дня. В этот день никто никому ничего не должен и от неприятностей не застрахован. Бывает даже, что в эту дату распадаются долгие отношения.