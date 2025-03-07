Вырванные ногти и выбитые зубы: травмпункты ждут женщин после 8 Марта

Mash: женщины обращаются в травмпункты после 8 Марта на 20% чаще

Дамы обращаются в травмпункты на 20% чаще после корпоративов в честь Международного женского дня. Обычно вывихи и переломы они получают во время танцев и конкурсов, но и без драк не обходится, сообщает Mash .

По собранной информации департаментов здравоохранения из десятков регионов, чаще всего женщины обращаются в травмпункты с вывихами конечностей, вырванными ногтями, сломанными пальцами и носами, надорванными ушами. Иногда и с выбитыми зубами.

Чаще всего речь о насилии не идет — представительницы прекрасного пола активно участвуют в конкурсах и танцуют. Однако не обходится и без драк. У психологов есть этому рациональное объяснение.

Все дело в накале праздничных эмоций, тем более женщины всегда острее реагируют на различные ситуации. Стресс вызывает эмоциональный перегруз — цветы, подарки, гости, вечеринки, ко всему прибавляется употребление алкоголя. Тогда между людьми возникают конфликты. Например, мужчина может подарить «не такой» подарок, а женщина — вызвать ревность букетом от коллеги.

Психолог Эльвира Жданова посоветовала не ждать ничего хорошего от Международного женского дня. В этот день никто никому ничего не должен и от неприятностей не застрахован. Бывает даже, что в эту дату распадаются долгие отношения.