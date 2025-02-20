Вынесен приговор колумбийкам и турку, прятавшим 600 кг кокаина под Москвой

В Московской области суд вынес приговор трем иностранцам по делу о незаконном обороте свыше 600 кг кокаина. Женщину и ее дочь, а также их подельника приговорили к 9,5 и 8,5 года колонии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

На скамье подсудимых оказались Тунджай Али Саит, Перилья Берналь Нельсси Ясмин и ее дочь Альфонсо Перилья Марьюри Йильям. Домодедовский городской суд признал их виновными в совершении преступления по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств (включая сеть «Интернет»), совершенное организованной группой по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, фигуранты вступили в организованную преступную группу и прибыли в Россию из Колумбии и Турции. Главарь ОПГ хранил шесть центнеров кокаина на арендованном складе в Домодедове, где соучастники паковали товар, также используя материалы для маскировки.

Силовики пресекли незаконную деятельность иностранцев в марте 2023 года. Лежавший на складе кокаин изъят из оборота.

Суд приговорил Перилья Берналь и ее дочь Альфонсо Перилья к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима, Тунджая — к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

«Приговор суда в законную силу не вступил», — добавили в надзорном ведомстве.

«МК: срочные новости» добавляет, что мать и дочь были уроженками Колумбии, а их соучастник был гражданином Турции. Все они — представители международного наркосиндиката.