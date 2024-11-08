Выманили хитростью: российские бойцы зачистили от ВСУ еще 3 деревни под Курском
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Российские военные спровоцировали солдат ВСУ совершить контрнаступление, выманили остатки живой силы из укрытия и, ликвидировав их, освободили Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину в Курской области, сообщает Mash.
Военнослужащие российской армии намеренно спровоцировали противника на контратаку, затем накрыли бойцов плотным огнем. Момент уничтожения одного из объектов ВСУ попал на видео. На кадрах видно, как дрон летит в объект, затем происходит удар, запись прерывается.
За последние двое суток на курском направлении ВСУ потеряли минимум 140 солдат и 30 единиц различной военной техники. У украинских подразделений получается удерживать ранее занятые опорные пункты только потому, что под Курск прибывают резервные силы, в том числе элитные подразделения спецназа.
В последнее время российские военные в составе 106-й и 155-й бригад сумели продвинуться по трем направлениям: в Дарьине, у Зеленого Шляха и Малой Локни.