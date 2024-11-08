Выманили хитростью: российские бойцы зачистили от ВСУ еще 3 деревни под Курском

Российские военные спровоцировали солдат ВСУ совершить контрнаступление, выманили остатки живой силы из укрытия и, ликвидировав их, освободили Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину в Курской области, сообщает Mash .

Военнослужащие российской армии намеренно спровоцировали противника на контратаку, затем накрыли бойцов плотным огнем. Момент уничтожения одного из объектов ВСУ попал на видео. На кадрах видно, как дрон летит в объект, затем происходит удар, запись прерывается.

За последние двое суток на курском направлении ВСУ потеряли минимум 140 солдат и 30 единиц различной военной техники. У украинских подразделений получается удерживать ранее занятые опорные пункты только потому, что под Курск прибывают резервные силы, в том числе элитные подразделения спецназа.

В последнее время российские военные в составе 106-й и 155-й бригад сумели продвинуться по трем направлениям: в Дарьине, у Зеленого Шляха и Малой Локни.