«Выложат голые фото»: 15-летняя дочь уральской блогерши отдала мошенникам 7 млн

Мошенники развели 15-летнюю дочь известного блогера из Екатеринбурга Ксении Телешовой на 7 млн рублей. Злоумышленники угрожали подростку тюрьмой и публикацией ее обнаженных фото, сообщает E1.ru .

Ксения рассказала, что мошенники убеждали ее дочь в получении крупной суммы от Украины и грозили ей уголовным преследованием, а ее семью — лишением родительских прав. Чтобы придать своим словам больше убедительности, злоумышленники связывались с девочкой по видеосвязи в Zoom, представляясь сотрудниками полиции. Девочка была сильно напугана.

Телешова обратилась в полицию. Мошенники шантажируют блогершу, что опубликуют в Сети обнаженные фото девочки, которые были сгенерированы нейросетью.

«Теперь нужно остановить банду и предупредить детей о схеме. Они умеют манипулировать и „зомбировать“. Наша дочь умная, образованная, но она как будто зазомбирована», — отметила блогер.

Выяснилось, что под давлением аферистов дочь Телешовой передала курьеру 7 млн рублей из родительского сейфа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

