«Выкупила» за 1,5 млн руб: петербуржец вернул сына экс-жене, оформив на нее кредит

В Санкт-Петербурге бывший муж шантажировал женщину ее ребенком и угрожал физической расправой, добиваясь доступа к ее банковским счетам. В итоге мужчине удалось оформить на экс-супругу кредит в 1,5 млн рублей, после чего он вернул ей общего сына. Об этом в соцсетях рассказала юрист Евгения Тутушкина.

По словам юриста, история началась после того, как пара рассталась. Мужчина завел роман на стороне, когда их сыну не было еще и года, а затем заявил, что никогда не любил жену и считает брак ошибкой. После оформления развода он был обязан проводить время с ребенком по выходным, однако фактически уклонялся от родительских обязанностей.

Ситуация резко обострилась, когда отец забрал малыша и выдвинул бывшей супруге ультиматум: передать ему код доступа к личному кабинету одного из банков. В случае отказа он пригрозил лишить Катю (имя изменено) возможности видеться с сыном вплоть до 2029 года.

Женщина согласилась на личную встречу, рассчитывая урегулировать конфликт мирным путем. Однако мужчина явился в сопровождении двух человек. В ходе встречи он потребовал оформить кредит на ее ИП, угрожая расправой. Когда Катя отказалась выполнять требования, он разбил ее телефон молотком.

Пока мать добивалась встречи с ребенком, тот находился в квартире вместе с новой партнершей отца, которая отказывалась открыть дверь и выпустить малыша.

Тутушкина отметила, что в дальнейшем Катю силой привели в кафе, где ее уже ждала некая «бухгалтерша». Женщину вынудили изменить контактный номер телефона в банке на номер мужчины — лишь после этого ей позволили увидеть ребенка.

Оказавшись в безопасности, Катя незамедлительно связалась с банком и потребовала заблокировать возможность оформления кредитов на ее имя. Сотрудник банка подтвердил, что заявка принята. Однако той же ночью на Катю был оформлен кредит на сумму в 1,5 млн рублей.

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию Северной столицы. При этом юрист утверждает, что расследование фактически зашло в тупик: угрозы в адрес петербурженки правоохранители отказались квалифицировать как преступление, материалы дела терялись, в возбуждении уголовного дела отказывали, а записи с камер видеонаблюдения, по версии полиции, оказались недоступны.

Ключевой проблемой остается ежемесячное погашение кредита, который оформил бывший супруг женщины. Материалы дела переданы в прокуратуру, однако Тутушкина считает, что их рассмотрение намеренно затягивается.

