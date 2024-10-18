«Выходи, дурак!»: Попытка уговорить бойца ВСУ сдаться в плен попала на видео

Во время освобождения одного из населенных пунктов в Кореневском районе Курской области российские штурмовики уговаривали бойца ВСУ сдаться в плен. Видео с места событий публикует WarGonzo .

На кадрах видно, что бойцы ВС России засели в здании и пытаются уговорить противника сдаться в плен. Ведется стрельба, сопровождающаяся призывами к украинцу сложить оружие и сохранить свою жизнь.

«Я тебе жизнь даю! <…> Выходи, дурак!» — кричит российский штурмовик на видео.

Между тем сдавшийся в плен боец 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Константин Колесников заявил, что под Красноармейском некоторым бойцам ВСУ разрешают отступать. По словам пленного, бросить позиции дозволено украинским командирам, но не рядовым военным.