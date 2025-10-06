Выгнали из палат в подвал: в столичном кардиоцентре эвакуировали пациентов
В кардиоцентре Чазова в Москве провели эвакуацию из-за угрозы теракта
Пациентов из палат Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова в Москве заставили спуститься в подвал из-за угрозы взрыва, сообщает «МК: срочные новости».
Неизвестная девушка позвонила в отдел персонала медицинского учреждения и сказала, что здание якобы заминировано. Сотрудники посчитали, что, скорее всего, это шутка.
Однако эвакуацию на всякий случай провели.
В начале сентября неизвестный отправил электронное письмо о минировании сотрудникам Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Там провели эвакуацию.
