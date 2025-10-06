Выгнали из палат в подвал: в столичном кардиоцентре эвакуировали пациентов

сегодня в 11:58

В кардиоцентре Чазова в Москве провели эвакуацию из-за угрозы теракта

Пациентов из палат Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова в Москве заставили спуститься в подвал из-за угрозы взрыва, сообщает « МК: срочные новости ».

Неизвестная девушка позвонила в отдел персонала медицинского учреждения и сказала, что здание якобы заминировано. Сотрудники посчитали, что, скорее всего, это шутка.

Однако эвакуацию на всякий случай провели.

В начале сентября неизвестный отправил электронное письмо о минировании сотрудникам Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Там провели эвакуацию.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.