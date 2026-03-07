ВВС Израиля впервые атаковал нефтяные объекты в районе Тегерана
ВВС Израиля впервые атаковали нефтяные объекты в районе Тегерана, сообщает РИА Новости.
«Впервые ВВС атаковали нефтяные объекты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что атаке подверглись нефтехранилища вблизи иранской столицы.
Активные боевые действия между сторонами начались 28 февраля. Целями ударов, согласно сообщениям, становились различные объекты на территории Ирана, включая Тегеран.
В результате обострившегося конфликта есть и разрушения, и жертвы среди мирного населения. Иран, со своей стороны, проводит ответные операции, нацеленные на израильскую территорию, а также на американские военные объекты в ближневосточном регионе.
