сегодня в 04:58

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на 2,4 км

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,4 км над уровнем моря, сообщается в Telegram-канале Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, что шлейф пепла протянулся на 36 км в юго-восточном направлении от вулкана.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

