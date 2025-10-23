сегодня в 03:00

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на 3,3 км

Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 3,3 км над уровнем моря, сообщается в Telegram-канале Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, что шлейф вулканического пепла протянулся на 210 км в юго-восточном направлении от исполина. «Авиационный цветовой код: оранжевый».

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

