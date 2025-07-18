ВСУ за день атаковали Москву шестым по счету дроном

Собянин сообщил о ликвидации шестого по счету за день дрона ВСУ над Москвой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российскую столицу с помощью дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале , что дежурные средства ПВО ликвидировали еще один вражеский беспилотник на подлете к городу.

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.

На момент публикации заметки информации о пострадавших и разрушениях после падения осколков сбитого дрона не поступало.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ четыре часа подряд атаковали Россию дронами. Шесть из них были ликвидированы над Московским регионом, пять из которых летели на Москву.