ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области
Балицкий: украинские силы обстреливают город Каменка-Днепровская в Запорожье
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской. В результате атаки ВСУ есть пострадавшие, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Есть пострадавшие, на месте работают медики и спасатели», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в центре города зафиксировано около 7 прилетов.
Глава региона призвал местных жителей спуститься в укрытия, подвалы домов и не покидать их до стабилизации обстановки.
Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Днепр» успешно выполнили боевую задачу по освобождению от солдат ВСУ населенного пункта Работино в Запорожской области.