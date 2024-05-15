ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области

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Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской. В результате атаки ВСУ есть пострадавшие, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Есть пострадавшие, на месте работают медики и спасатели», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в центре города зафиксировано около 7 прилетов.

Глава региона призвал местных жителей спуститься в укрытия, подвалы домов и не покидать их до стабилизации обстановки.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Днепр» успешно выполнили боевую задачу по освобождению от солдат ВСУ населенного пункта Работино в Запорожской области.