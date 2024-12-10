Депутат Госдумы Николай Иванов заявил, что ВСУ развернули пыточные камеры в домах жителей Суджанского района Курской области и организовали концлагеря, в которых содержатся свыше 1,1 тыс. жителей приграничных регионов, сообщает РИА Новости .

По словам депутата, также некоторые россияне были вывезены на территорию Украины. Среди них — 45 детей до 15 лет.

Иванов добавил, что украинские войска сожгли десятки деревень, разрушили 1366 предприятий, 1112 км дорог и 36 мостов, уничтожили 400 объектов соцсферы.

По его словам, на территорию Украины были угнаны 300 тыс. свиней, 27 тыс. голов крупного рогатого скота. Еще 300 тыс. тонн убранного зерна украли со складов.

Ранее стало известно, что всего с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 39 660 военнослужащих. Кроме того, украинские войска потеряли большое количество техники.