ВСУ устроили 11 обстрелов Белгородской области за сутки

Украинские войска совершили 11 обстрелов Белгородской области за сутки. Атакованы почти все районы, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Над Белгородом уничтожен беспилотник противника. В Белгородском районе дважды атакованы три населенных пункта с использованием 17 боеприпасов. По Борисовскому району выпустили восемь снарядов.

В Валуйском муниципальном округе солдаты ВСУ сбросили взрывное устройство на мужчин, один из них остался без руки. В Волоконовском районе противник атаковал с использованием четырех снарядов.

В Грайворонском муниципальном округе в населенных пунктах Козинка и Безымено противник устроил три обстрела. Он атаковал с использованием 22 снарядов.

В Краснояружском районе три дрона атаковали с помощью трех снарядов. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и населенному пункту Красное были сброшены семь боеприпасов.

Ранее Гладков заявил, что восемь женщин вступили в отряд БАРС Белгород. Они будут защищать город от ВСУ.