ВСУ усилили обстрелы Запорожской АЭС

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Украинская армия участила атаки на Запорожскую АЭС перед визитом Гросси

Украинская армия участила атаки на Запорожскую АЭС перед визитом главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, пишет ТАСС .

«Обстановка на территории Запорожской АЭС… напряженная, интенсивность обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины высокая», — сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 4 сентября планирует свой очередной визит на Запорожскую АЭС.

По словам главы организации, он намерен оказать «содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии».

Ранее Гросси заявил, что после вторжения ВСУ в Курской области возникла опасность ядерного инцидента на АЭС в Курчатове.