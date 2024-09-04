ВСУ усилили обстрелы Запорожской АЭС
Украинская армия участила атаки на Запорожскую АЭС перед визитом Гросси
Украинская армия участила атаки на Запорожскую АЭС перед визитом главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, пишет ТАСС.
«Обстановка на территории Запорожской АЭС… напряженная, интенсивность обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины высокая», — сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 4 сентября планирует свой очередной визит на Запорожскую АЭС.
По словам главы организации, он намерен оказать «содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии».
Ранее Гросси заявил, что после вторжения ВСУ в Курской области возникла опасность ядерного инцидента на АЭС в Курчатове.