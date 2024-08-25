ВСУ ударили американской авиабомбой по Васильевке в Запорожской области РФ

Украинские боевики сбросили авиабомбу производства США на один из районов города Васильевка в Запорожской области РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Украинские боевики атаковали жилой квартал в Васильевке. Авиабомба повредила частные дома жителей и дорогу.

Однако жертв нет. Людей, на чьи дома сбросили авиабомбу, не оказалось дома. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее часть Энергодара оказалась без воды после обстрела со стороны украинских войск. ВСУ наносили удары как по самому городу, так и по прилегающим к нему территориям.